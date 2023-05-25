Моуринью согласился возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал согласие возглавить «ПСЖ», если ему поступит итоговое предложение, сообщает L'Equipe.

Ранее сообщалось, что 60-летний специалист входит в число кандидатов, которые могут заменить Кристофа Гальтье в «ПСЖ».

Моуринью возглавляет «Рому» с лета 2021 года. После 36 туров римляне с 60 очками занимают шестое место в серии А.

Кроме того, «Рома» вышла в финал Лиги Европы. Там команда Моуринью встретится с «Севильей». Игра пройдет 31 мая в Будапеште.