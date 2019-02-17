Моуринью присутствует на матче "Лилль" - "Монпелье"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью присутствует на матче 25-го тура чемпионата Франции между "Лиллем" и "Монпелье". 56-летний специалист наблюдает за этой игрой из президентской ложи.

José Mourinho is present for this afternoon’s Ligue 1 match between Lille & Montpellier. (IF) pic.twitter.com/RBfP8Azxmc – Get French Football News (@GFFN) 17 февраля 2019 г.

Напомним, Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера "МЮ" 18 декабря 2018 года после поражения от "Ливерпуля" в матче 17-го тура чемпионата Англии (1:3).

Моуринью возглавлял "красных дьяволов" с 2016 года. Под его руководством "МЮ" выгрывал Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.

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