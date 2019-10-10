Моуринью отказал «Лиону», потому что договорился с другим клубом
19:11
Стало известно, почему известный португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавлять «Лион». Президент клуба Жан-Мишель Олас заявил, что португалец уже договорился с другоим клубом, сообщает TalkSport.
По версии издания, речь идет, скорее всего, о «Тоттенхэме», который может покинуть Маурисио Покеттино.
7 октября с поста главного тренера «Лиона» ушел в отставку Силвинью. Исполняющим обязанности рулевого команды стал Жераль Батикль.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...