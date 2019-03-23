Мотта хочет возглавить "ПСЖ" после Тухеля

Бывший полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта признался, что хочет стать главным тренером парижского клуба. Итальянец после завершения карьеры стал работать тренером в молодежной команде парижан.

- Есть 99 процентов тренеров, которые хотят тренировать "ПСЖ", потому что это большой клуб, а тем 1 процентом является Томас Тухель, который сейчас является тренером команды, - цитирует RMC Мотту. - С того момента, как он уйдет, конечно, я буду одним из тех, которые будут стремиться тренировать "ПСЖ".