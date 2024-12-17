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Мостовой: «Во Франции меня сравнивали с Зинедином Зиданом»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой вспомнил времена, когда выступал за «Страсбур» и рассказал, как к нему относились во Франции.

«Во Франции я снова почувствовал себя футболистом, перезапустил свою карьеру, в газетах меня сравнивали с Зинедином Зиданом. А несколько лет назад там проводили опрос, по результатам которого я вошел в число трех лучших игроков в истории «Страсбура». То есть за три года выступлений во французском чемпионате оставил такой след, что до сих пор вспоминают», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

56-летний специалист выступал за «Страсбур» с 1994 года по 1996 год. За 82 матча в составе французской команды Мостовой отметился 23 голами и 10 результативными передачами.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Футбол
ФК Страсбур
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 4 0 40-12 37
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 15 9 3 3 24-12 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
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 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
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 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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4.01 23:00
Лион – Монпелье
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