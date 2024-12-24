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Сегодня, 17:29

Мостовой считает, что еще пару матчей, и Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ»

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«Сафонов — молодец, не зря уехал. Очевидно было, что ему нужно пройти адаптацию, понять требования тренера, привыкнуть к партнерам. В его качествах, думаю, никто и не сомневался. Можно только порадоваться за Матвея. Думаю, еще пару матчей, и он станет основным голкипером «ПСЖ», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

Голкипер перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» в июле 2024 года за 20 миллинов евро.
В сезоне -2024/25 Сафонов провел 8 матчей за парижан, в которых пропустил 6 мячей. В 3-х встречах россиянин сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
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Ланс – Тулуза
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