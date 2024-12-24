Мостовой считает, что еще пару матчей, и Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«Сафонов — молодец, не зря уехал. Очевидно было, что ему нужно пройти адаптацию, понять требования тренера, привыкнуть к партнерам. В его качествах, думаю, никто и не сомневался. Можно только порадоваться за Матвея. Думаю, еще пару матчей, и он станет основным голкипером «ПСЖ», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

Голкипер перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» в июле 2024 года за 20 миллинов евро.

В сезоне -2024/25 Сафонов провел 8 матчей за парижан, в которых пропустил 6 мячей. В 3-х встречах россиянин сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.