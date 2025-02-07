Мостовой рассказал о возможном переходе Головина в другой европейский клуб

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал о возможном переходе хавбека «Монако» Александра Головина в другой европейский клуб.

«Конечно, было бы интересно посмотреть на Головина в более топовой европейской команде. Но такое в целом применимо к любому футболисту. Так-то Головин чуть ли не каждый год играет в еврокубках. Он играет в сильном чемпионате, в хорошей команде. Куда еще лучше-то? Тем более он живет в городе-стране, где многие мечтают даже не жить там, а хотя бы раз в жизни попасть туда. Монако — это сумасшествие! Лучшая точка, где только можно находиться. Я там был несколько раз, это капец», — сказал Мостовой корреспонденту Legalbet.ru.

Российский полузащитник Головин с июля 2018 года играет за «Монако». В составе команды он провел 228 матчей, забил 34 мяча и отдал 40 результативных передач. Контракт Головина с французским клубом действует до июля 2029 года. Портал Transfermarkt оценил стоимость хавбека в 30 миллионов евро.