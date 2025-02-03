Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:18

Мостовой: «Российские футболисты в Европе больше лечатся, чем играют»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал о российских футболистах, выступающих в Европе.

«Сейчас российские футболисты в Европе больше лечатся, чем играют. Захарян не выступает вообще, Головин пропускал начало сезона из-за травм и в этом сезоне далек от своей лучшей формы. Судя по всему, не справляются с нагрузками, которые им дают», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

Сейчас в топ-5 европейских лиг играют четыре россиянина: Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад), Матвей Сафонов («ПСЖ») и Далер Кузяев («Гавр»).

Источник: «РБ Спорт»
Александр Головин
Александр Мостовой
Арсен Захарян
Далер Кузяев
Матвей Сафонов
Читайте также
Сможет ли Трамп создать «Железный купол» в США. Ответы на главные вопросы
Силы ПВО за ночь ликвидировали 70 украинских БПЛА над регионами РФ
«Атаки» на российский футбол не существует, а санкции от США были предсказуемы. О чем говорил Дюков после переизбрания на пост главы РФС
Арсен Захарян впервые за 8 месяцев сыграл за «Реал Сосьедад»
Минсельхоз готов принять меры в случае ЧС с нашествием саранчи
«Сандерленд» выкупил Изидора у «Зенита»
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Марсель» на своем поле победил «Лион»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 15 5 0 54-19 50
2
 Марсель 20 12 4 4 43-25 40
3
 Монако 20 11 4 5 36-24 37
4
 Лилль 20 9 8 3 33-20 35
5
 Ницца 20 9 7 4 39-26 34
6
 Ланс 20 9 6 5 25-18 33
7
 Лион 20 8 6 6 32-26 30
8
 Брест 20 9 1 10 31-36 28
9
 Страсбур 20 7 6 7 33-32 27
10
 Тулуза 20 7 5 8 21-22 26
11
 Осер 20 6 5 9 27-33 23
12
 Анже 20 6 5 9 22-29 23
13
 Реймс 20 5 7 8 26-29 22
14
 Нант 20 4 9 7 24-30 21
15
 Ренн 20 6 2 12 27-30 20
16
 Сент-Этьен 20 5 3 12 19-43 18
17
 Монпелье 20 4 3 13 20-46 15
18
 Гавр 20 4 2 14 15-39 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
31.01 22:45
Монпелье – Ланс
 0 : 2
1.02 19:00
Брест – ПСЖ
 2 : 5
1.02 21:00
Монако – Осер
 4 : 2
1.02 23:05
Лилль – Сент-Этьен
 4 : 1
2.02 17:00
Тулуза – Ницца
 1 : 1
2.02 19:15
Анже – Гавр
 1 : 1
2.02 19:15
Реймс – Нант
 1 : 2
2.02 19:15
Ренн – Страсбур
 1 : 0
2.02 22:45
Марсель – Лион
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 14
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 7
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Лилиан Рао-Лисоа

Лилиан Рао-Лисоа

Анже

 16 2 0
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 12 1 0
Жордан Ферри

Жордан Ферри

Монпелье

 13 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости