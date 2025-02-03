Мостовой: «Российские футболисты в Европе больше лечатся, чем играют»
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал о российских футболистах, выступающих в Европе.
«Сейчас российские футболисты в Европе больше лечатся, чем играют. Захарян не выступает вообще, Головин пропускал начало сезона из-за травм и в этом сезоне далек от своей лучшей формы. Судя по всему, не справляются с нагрузками, которые им дают», — сказал Мостовой «РБ Спорт».
Сейчас в топ-5 европейских лиг играют четыре россиянина: Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад), Матвей Сафонов («ПСЖ») и Далер Кузяев («Гавр»).
Источник: «РБ Спорт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|15
|5
|0
|54-19
|50
|
2
|Марсель
|20
|12
|4
|4
|43-25
|40
|
3
|Монако
|20
|11
|4
|5
|36-24
|37
|
4
|Лилль
|20
|9
|8
|3
|33-20
|35
|
5
|Ницца
|20
|9
|7
|4
|39-26
|34
|
6
|Ланс
|20
|9
|6
|5
|25-18
|33
|
7
|Лион
|20
|8
|6
|6
|32-26
|30
|
8
|Брест
|20
|9
|1
|10
|31-36
|28
|
9
|Страсбур
|20
|7
|6
|7
|33-32
|27
|
10
|Тулуза
|20
|7
|5
|8
|21-22
|26
|
11
|Осер
|20
|6
|5
|9
|27-33
|23
|
12
|Анже
|20
|6
|5
|9
|22-29
|23
|
13
|Реймс
|20
|5
|7
|8
|26-29
|22
|
14
|Нант
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|
15
|Ренн
|20
|6
|2
|12
|27-30
|20
|
16
|Сент-Этьен
|20
|5
|3
|12
|19-43
|18
|
17
|Монпелье
|20
|4
|3
|13
|20-46
|15
|
18
|Гавр
|20
|4
|2
|14
|15-39
|14
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.01
|22:45
|
Монпелье – Ланс
|0 : 2
|1.02
|19:00
|
Брест – ПСЖ
|2 : 5
|1.02
|21:00
|
Монако – Осер
|4 : 2
|1.02
|23:05
|
Лилль – Сент-Этьен
|4 : 1
|2.02
|17:00
|
Тулуза – Ницца
|1 : 1
|2.02
|19:15
|
Анже – Гавр
|1 : 1
|2.02
|19:15
|
Реймс – Нант
|1 : 2
|2.02
|19:15
|
Ренн – Страсбур
|1 : 0
|2.02
|22:45
|
Марсель – Лион
|3 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|14
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|16
|2
|0
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|12
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
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