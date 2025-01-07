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Мостовой: «Сафонов взял трофей — и что с того? Выиграл и выиграл»

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал завоевание первого трофея вратарем Матвеем Сафоновым в составе «ПСЖ».

«Да, я смотрел этот матч до 80-й минуты, потом переключил. Скучно было как-то. Первый трофей Сафонова? И что с того? Ну выиграл и выиграл. Он же не играл даже в этом матче, о чем тут можно говорить? Молодец, конечно, но давайте тоже не будем дифирамбы петь после каждой игры. Очевидно, что, играя в «ПСЖ», будешь штамповать трофеи», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

В воскресенье, 5 января, парижская команда победила «Монако» со счетом 1:0 и завоевала Суперкубок Франции. Летом 2024 года голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». За это время он провел 8 матчей во всех турнирах за французский клуб.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 16 10 3 3 37-19 33
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
9
 Осер 16 6 3 7 24-26 21
10
 Страсбур 16 5 5 6 28-28 20
11
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
12
 Брест 16 6 1 9 24-29 19
13
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
14
 Анже 16 4 4 8 16-26 16
15
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
16
 Нант 16 3 6 7 18-25 15
17
 Гавр 16 4 0 12 12-34 12
18
 Монпелье 16 2 3 11 15-39 9
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