Мостовой прокомментировал игру Головина в «Монако»: «Клуб и без него показывал хорошие результаты»

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой в беседе с «СЭ» поделился впечатлениями об игре Александра Головина в «Монако» после травмы.

«Однозначно, форму он еще не набрал. Поэтому и редко видим его в основном составе, чаще всего выходит на замену. Дело в том, команда и без него показывала хорошие результаты. Поэтому здесь есть множество таких причин для этого, и они оправданы. Но не скажу, что он стал полноценным запасным, это временно. До травмы он же был основным игроком, и дела у их команды шли вроде бы не очень, а тут, как назло, он получил травму — и команда заиграла. Я это не связываю, просто так часто бывает, другие футболисты стали забивать.

На его же месте играют люди, их же просто так не уберешь и не скажешь: «А давай я тебя уберу, потому что тут Головин», нет. Это будет делаться постепенно. Это для нас любой гол нашего футболиста, который играет заграницей, а их не так много — Миранчук и Головин, является событием, а там никто об этом не говорит и, думаю, не обращает внимание. Да, молодец, что забил, но на этом все. Но они правильно сделали, что поехали. Мы болеем за них".

Головин в этом сезоне провел из-за травмы только четыре матча, в которых забил один гол.

(Екатерина Звенигородская)