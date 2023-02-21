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Мостовой: «Головину стоит ехать в «Боруссию», если ему дадут контракт в три раза больше, чем в «Монако»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе хавбека «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Монако» — команда, которая из года в год играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы. «Боруссия» в этом плане не так далеко, и чемпионами давно не становилась, и не выигрывала ничего. По-футбольному разницы никакой нет. Другое дело, что в «Монако» Александр уже пять лет. Там и жизнь прекрасная, сами понимаете — климат, море, чего там только нет. Ты уже играешь и живешь в комфортных условиях, являешься лидером команды, тебя все знают. И уехать в Дортмунд — а вдруг не получится.
У немцев своеобразная культура, в семь часов уже все закрывается. Пиво, мясо и все, плюс по уровню жизни Монако намного лучше Дортмунда. Раньше мне Германия нравилась своей чистотой, пунктуальностью, но когда ты пять лет открываешь окно и смотришь на море, солнце видишь каждый день, это одно дело. А в Дортмунде ты солнце увидишь, как в Москве, — раз за три-четыре месяца. Совершенно другая история. Но если ему дадут контракт в три раза больше, человек может поехать», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» заинтересована в Головине.

26-летний россиянин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за монегасков во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-v-monako-golovin-otkry-vaet-okno-i-vidit-more-v-dortmunde-solntse-uvidish-raz-v-3-4-mesyatsa/
Александр Головин
Александр Мостовой
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
4
 Ланс 24 14 7 3 38-19 49
5
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
6
 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
7
 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
8
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 24 4 8 12 25-40 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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38 тур
24.02 23:00
Лилль – Брест
 - : -
25.02 19:00
Анже – Лион
 - : -
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 - : -
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
26.02 19:05
Монако – Ницца
 - : -
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
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Фолэрин Балоган

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Жонатан Давид

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Неймар

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Лионель Месси

ПСЖ

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Марсель

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Монпелье

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Осер

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