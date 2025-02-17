Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

Мостовой — о французском Сафонова: «Мне понравилось, что у него отличное произношение»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший футболист «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой поделился мнением о том, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча с «Тулузой» (1:0) дал интервью на французском языке.

«Да, я смотрел это видео. Молодец! Я играл во Франции и других странах, поэтому знаю, как тяжело дается изучение иностранных языков. Я все понял, что говорил Матвей. Мне особенно понравилось, что у него отличное произношение. Нет какого-то грубого акцента, он очень хорошо звучит, если так можно выразиться. Матвей большой молодец, что так хорошо начал говорить на французском языке. У нас в РПЛ порой люди на русском плохо изъясняются в беседах с журналистами, а он грамотно отвечал на вопросы на французском. Это достойно уважения. Я приятно удивлен», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В субботу, 15 февраля, 25-летний Сафонов отыграл на ноль в матче 22-го тура лиги 1 против «Тулузы» (1:0). Всего на его счету шесть игр в этом сезоне чемпионата Франции.

Россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Его контракт с парижанами рассчитан до июня 2029-го.

Источник: РБ Спорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
«Разнимал Радулова и Григоренко — в итоге сам оказался с разбитым носом». Большое интервью Жаркова
Алькарас жаждет титула, Бублик «переобулся». Чего ждать от Кубка Лэйвера-2026?
Время вышло, Дзюба оказался никому не нужен и не нашел себе новый клуб. Пора завершать карьеру?
Популярное видео
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лилль» на выезде обыграл «Ренн»

Журналист L'Equipe Пено: «Впечатлен французским Сафонова, но ему еще предстоит поработать над словарным запасом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лион 5 3 2 0 10-2 11
3
 Париж 5 3 2 0 8-3 11
4
 Лилль 5 3 1 1 8-4 10
5
 Ренн 5 3 1 1 8-9 10
6
 ПСЖ 5 2 2 1 8-7 8
7
 Анже 5 2 1 2 6-5 7
8
 Страсбур 5 2 1 2 10-10 7
9
 Ле Ман 5 1 3 1 9-9 6
10
 Осер 5 2 0 3 7-12 6
11
 Брест 5 1 2 2 7-8 5
12
 Лорьян 5 1 2 2 5-6 5
13
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
14
 Ницца 5 1 2 2 3-6 5
15
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
16
 Труа 5 1 1 3 4-11 4
17
 Марсель 5 1 0 4 7-8 3
18
 Гавр 5 0 2 3 4-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.10 21:45 Ланс – Лион - : -
10.10 18:15 Лилль – Гавр - : -
10.10 21:45 Брест – Анже - : -
10.10 21:45 Лорьян – Париж - : -
10.10 21:45 Монако – Тулуза - : -
10.10 21:45 ПСЖ – Ле Ман - : -
11.10 16:00 Ницца – Страсбур - : -
11.10 18:15 Ренн – Осер - : -
11.10 21:45 Труа – Марсель - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 4
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 4
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 3 1 1
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости