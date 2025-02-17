Мостовой — о французском Сафонова: «Мне понравилось, что у него отличное произношение»

Бывший футболист «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой поделился мнением о том, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча с «Тулузой» (1:0) дал интервью на французском языке.

«Да, я смотрел это видео. Молодец! Я играл во Франции и других странах, поэтому знаю, как тяжело дается изучение иностранных языков. Я все понял, что говорил Матвей. Мне особенно понравилось, что у него отличное произношение. Нет какого-то грубого акцента, он очень хорошо звучит, если так можно выразиться. Матвей большой молодец, что так хорошо начал говорить на французском языке. У нас в РПЛ порой люди на русском плохо изъясняются в беседах с журналистами, а он грамотно отвечал на вопросы на французском. Это достойно уважения. Я приятно удивлен», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В субботу, 15 февраля, 25-летний Сафонов отыграл на ноль в матче 22-го тура лиги 1 против «Тулузы» (1:0). Всего на его счету шесть игр в этом сезоне чемпионата Франции.

Россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Его контракт с парижанами рассчитан до июня 2029-го.