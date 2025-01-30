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Мостовой: «Лучший из россиян сейчас — Головин. Хотя до нас с Канчельскисом, конечно, далеко»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой назвал лучшего, по своему мнению, российского футболиста на данный момент.

«Про Головина могу сказать то, что говорил еще лет семь назад: он был и есть один из лучших игроков в России. И он абсолютно правильно сделал, что тогда уехал в Европу. Поэтому для меня он всегда будет футболистом номер один в стране сейчас. Он играет в «Монако», в чемпионате Франции, в очень тяжелом чемпионате, где я три года отыграл. Поэтому тут и говорить нечего, Головин — лучший. Про то, что он сильнейший футболист поколения, будем говорить, когда он закончит.

Но, например, со мной и Канчельскисом его сравнивать трудно. Когда просто смотришь на статистику видишь, что у Мостового под 200 мячей, а у других по 15 или 30 голов максимум... Как тут сравнивать-то? Но тут не забывайте, что мы-то играли еще в Советском Союзе. Хотя, может быть, сравнивать нас и тех, кто играет сейчас, не очень правильно. В каждом периоде есть свои лидеры», — сказал Мостовой Legalbet

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. 28-летний российский полузащитник провел за клуб 227 матчей, забил 34 мяча и отдал 40 результативных передач.

Контракт Головина рассчитан до июля 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Александр Головин
Александр Мостовой
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 Марсель 19 11 4 4 40-23 37
3
 Монако 19 10 4 5 32-22 34
4
 Ницца 19 9 6 4 38-25 33
5
 Лилль 19 8 8 3 29-19 32
6
 Лион 19 8 6 5 30-23 30
7
 Ланс 19 8 6 5 23-18 30
8
 Брест 19 9 1 9 29-31 28
9
 Страсбур 19 7 6 6 33-31 27
10
 Тулуза 19 7 4 8 20-21 25
11
 Осер 19 6 5 8 25-29 23
12
 Реймс 19 5 7 7 25-27 22
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 Анже 19 6 4 9 21-28 22
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