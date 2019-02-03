"Монпелье" со Шкулетичем сыграл вничью с "Нимом"

"Ним" дома сыграл вничью с "Монпелье" (1:1) в рамках 23-го тура чемпионата Франции. За гостей забил форвард Энди Делор, а в составе хозяев отличился защитник Лоик Ландре.

На 58-й минуте встречи вместо полузащитника "Монпелье" Флорана Молле на поле появился бывший форвард "Локомотива" Петар Шкулетич.

Чемпионат Франции. Лига 1

23-й тур

"Ним" – "Монпелье" – 1:1 (1:0)

Голы: Ландре, 2 (1:0). Делор, 73 (1:1).

"Ним": Бернардони, Ландре, Бриансон, Алакуш, Ферри, Саванье, Тиуб (Буанга, 70), Мауасса, Валлс (Бобишон, 88), Рипар, Алиуи (Гийом, 79).

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Суарес (Самбия, 46), Лан, Ле Таллек, Молле (Шкулетич, 58), Скири, Делор (Ристич, 89), Лаборд.

Предупреждения: Молле, 45. Алиуи, 68. Бриансон, 77.

Судья: Готье (Франция).

03 февраля. Ним. Стадион "Stade Des Costieres".

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