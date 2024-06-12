«Монпелье» сменил клубный логотип в честь 50-летия

«Монпелье» объявил о смене клубного логотипа. В этом году исполняется 50 лет со дня основания клуба, поэтому в центр эмблемы было добавлено число 50.

Как объявил президент «Монпелье» Лоран Николлен, специальный логотип будет украшать официальную одежду команды на протяжении всего предстоящего сезона.

В сезоне-2023/24 «Монпелье» набрал 41 очко в 34 турах и занял 12-е место в турнирной таблице лиги 1.