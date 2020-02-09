«Монпелье» с минимальным счетом одолел «Сент-Этьен»

В матче 24-го тура чемпионата Франции «Монпелье» на своем поле принимал «Сент-Этьен». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Чемпионат Франции. Лига 1

24-й тур

«Монпелье» — «Сент-Этьен» — 1:0 (1:0)

Гол: Делор, 25.

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Ристич (Варгас, 80), Ле Таллек, Ферри (Шотар, 62), Саванье, Молле (Суке, 44), Самбия, Делор, Лаборд.

«Сент-Этьен»: Рюффье, Перрен, Трауко (Аби, 78), Салиба, Фофана, Масон (Онора, 51), Кабай, Будебуз, Аолу, Буанга, Диони (Инджай Коррея, 70).

Предупреждения: Перрен, 16. Фофана, 45. Буанга, 51. Ристич, 64.

Удаление: Самбия, 41.

Судья: Делерю (Франция).

9 февраля. Монпелье. Стадион «Моссон».