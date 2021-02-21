«Монпелье» переиграл «Ниццу» и одержал третью победу подряд
«Монпелье» одержал третью победу подряд в чемпионате Франции. В рамках 26-го тура команда на своем поле переиграла «Ниццу» — 2:1.
Чемпионат Франции. Лига 1
26-й тур
«Монпелье» — «Ренн» — 2:1 (2:0)
Голы: Мавидиди, 17 (1:0). Мавидиди, 27 (2:0). Гирасси, 78 (2:1).
Нереализованный пенальти: Саванье, 51 (мимо)
«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Козза, Ферри, Саванье (Шотар, 56), Молле, Самбия, Лаборд, Мавидиди (Шкулетич, 86), Вахи (Суке, 75).
«Ренн»: Гомис, Да Силва (Ниамси, 65), Траоре, Агерд, Трюффер (Мауасса, 62), Н`Зонзи, Мартен (Гренье, 62), Буриго (Камавинга, 62), Гирасси, Террье (Дель Кастильо, 81), Доку.
Предупреждения: Саванье, 23. Да Силва, 64. Мауасса, 89.
Судья: Тюрпен (Франция).
21 февраля. Монпелье. Стадион «Моссон».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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