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«Монпелье» переиграл «Ниццу» и одержал третью победу подряд

16:56
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«Монпелье» одержал третью победу подряд в чемпионате Франции. В рамках 26-го тура команда на своем поле переиграла «Ниццу» — 2:1.

Чемпионат Франции. Лига 1

26-й тур

«Монпелье» — «Ренн» — 2:1 (2:0)

Голы: Мавидиди, 17 (1:0). Мавидиди, 27 (2:0). Гирасси, 78 (2:1).

Нереализованный пенальти: Саванье, 51 (мимо)

«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Козза, Ферри, Саванье (Шотар, 56), Молле, Самбия, Лаборд, Мавидиди (Шкулетич, 86), Вахи (Суке, 75).

«Ренн»: Гомис, Да Силва (Ниамси, 65), Траоре, Агерд, Трюффер (Мауасса, 62), Н`Зонзи, Мартен (Гренье, 62), Буриго (Камавинга, 62), Гирасси, Террье (Дель Кастильо, 81), Доку.

Предупреждения: Саванье, 23. Да Силва, 64. Мауасса, 89.

Судья: Тюрпен (Франция).

21 февраля. Монпелье. Стадион «Моссон».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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