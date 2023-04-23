«Монпелье» в меньшинстве обыграл «Ренн» в чемпионате Франции

«Монпелье» на своем поле одержал победу над «Ренном» в 32-м туре французской лиги 1 — 1:0.

Хозяева с 53-й минуты играли в меньшинстве после удаления Тежи Саванье. Несмотря на это, им удалось вырвать победу — на 84-й минуте единственный гол забили Стефи Мавидиди.

После этой победы «Монпелье» с 40 очками сохранил 13-е место в чемпионате Франции. «Ренн» с 53 баллами идет на шестой строчке в турнирной таблице.