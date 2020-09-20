«Монпелье» разгромил «Анже» в чемпионате Франции

«Монпелье» крупно обыграл «Анже» в матче 4-го тура чемпионата Франции — 4:1. В других встречах «Брест» одолел «Лорьян» (3:2), «Метц» — «Реймс» (2:1), а «Страсбур» — «Дижон» (1:0).

Чемпионат Франции

Лига 1

4-й тур

«Брест» — «Лорьян» — 3:2 (2:1)

Голы: Перро, 30 (1:0). Мунье, 32 (2:0). Эрелль, 34 — в свои ворота (2:1). Онора, 62 (3:1). Монкондюи, 90+2 (3:2).

«Брест»: Ларсоннье, Фоссюрье (Шардонне, 87), Перро, Эрелль, Дюверн, Белькебла (Мбок, 46), Диалло, Февр (Кардона, 58), Шарбоннье (Баттоккио, 76), Мунье, Ле Дуарон (Онора, 58).

«Лорьян»: Нарди, Морель, Фонтен, Абержель (Ваджа, 82), Ле Гофф, Мендес, Лемуан (Монкондюи, 67), Буагар (Амель, 16), Ле Фе (Диарра, 68), Грбич (Бозок, 82), Висса.

Предупреждения: Белькебла, 4. Мбок, 73. Амель, 85.

Судья: Абед.

20 сентября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

«Метц» — «Реймс» — 2:1 (1:1)

Голы: Ньян, 18 (1:0). Диа, 43 — с пенальти (1:1). Ньян, 88 (2:1).

«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Пажо (Тшимбембе, 81), Ангбан (Амброз, 62), Майга, Нгюетт (Яде, 71), Булая, Ньян.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Конан, Бериша (Сирхейс, 90), Шавалерен, Кафаро (Кутеса, 68), Кассама (Маресич, 52), Мунетси, Зенели (Туре, 68), Диа.

Предупреждения: Абдельхамид, 17. Кассама, 27. Булая, 43. Конан, 47. Кафаро, 53.

Удаление: Мунетси, 50.

Судья: Амель.

20 сентября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Монпелье» — «Анже» — 4:1 (2:1)

Голы: Суке, 18 (1:0). Баокен, 25 (1:1). Делор, 43 (2:1). Делор, 60 (3:1). Молле, 86 (4:1).

«Монпелье»: Омлин, Конгре, Мендеш, Суке (Самбия, 46), Козза (Ойонго, 68), Ле Таллек (Молле, 74), Ферри (Шотар, 84), Ристич, Саванье, Делор (Мавидиди, 84), Лаборд.

«Анже»: Бернардони, Бамба, Траоре, Павлович, Эбосс (Аит Нури, 63), Мангани (Диони, 74), Капель, Фюльжини, Кулибали (Тиуб, 63), Бобишон, Баокен (Шо, 74).

Предупреждения: Эбосс, 11. Конгре, 16. Делор, 33. Суке, 41. Баокен, 56. Павлович, 62. Козза, 66.

Судья: Фраппар.

20 сентября. Монпелье. Стадион «Моссон».

«Страсбур» — «Дижон» — 1:0 (0:0)

Гол: Митрович, 80.

«Страсбур»: Камара, Лала, Митрович, Джикю (Прцич, 78), Каси (Кароль, 58), Симакан, Томассон (Саади, 77), Сиссоко, Беллегард (Льенар, 58), Уорис (Шахири, 68), Айорк.

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Шафик, Панзо, Чала, Саммаритано (Шуйар, 61), Ндонг, Целина (Юнусса, 85), Марье (Филипп, 85), Эбимбе (Лотоа, 66), Шайдлер.

Предупреждения: Айорк, 13. Саммаритано, 33.

Судья: Батта.

20 сентября. Страсбург. Стадион «ла Мено».