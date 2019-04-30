"Монпелье" объявил о подписании нового контракта с главным тренером Мишелем Дер Закаряном. Он с 2017 года работает с командой. Срок нового соглашения не разглашается.

- Я очень рад продолжить приключение с "Монпелье", - отметил Дер Закарян. - Я очень горжусь той уверенностью, с которой президент Лоран Николлен принял решение продолжить наше совместное приключение.

Michel Der Zakarian : "Heureux de la confiance qu'on m'accorde"

Le coach montpelliérain prolonge son aventure orange et bleue ➡️ https://t.co/fQNLicPa6K pic.twitter.com/3wkesjfbDN – MHSC (@MontpellierHSC) 29 апреля 2019 г.

Стоит отметить, что несколько дней назад "Монпелье" также на один год продлил контракт с 41-летним защитником Илтоном.

"Монпелье" продлил контракт с 41-летним защитником Илтоном