"Монпелье" объявил о подписании нового контракта с главным тренером Мишелем Дер Закаряном. Он с 2017 года работает с командой. Срок нового соглашения не разглашается.
- Я очень рад продолжить приключение с "Монпелье", - отметил Дер Закарян. - Я очень горжусь той уверенностью, с которой президент Лоран Николлен принял решение продолжить наше совместное приключение.
Стоит отметить, что несколько дней назад "Монпелье" также на один год продлил контракт с 41-летним защитником Илтоном.
"Монпелье" продлил контракт с 41-летним защитником Илтоном