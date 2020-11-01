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«Монпелье» победил «Сент-Этьен» и поднялся на пятое место

17:06

«Монпелье» обыграл «Сент-Этьен» в матче 9-го тура лиги 1 — 1:0. Это позволило команде подняться в таблице на пятое место.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

«Сент-Этьен» — «Монпелье» — 0:1 (0:1)

Гол: Мавидиди, 14.

«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Габриэл Силва (Суиси, 86), Соу, Юссуф (Аушиш, 46), Камара (Ривера, 86), Бенкедим (Буанга, 60), Муффек, Нейу, Амума, Хазри (Аби, 70).

«Монпелье»: Берто, Конгре, Мендеш (Козза, 76), Ойонго, Ферри, Молле (Юн Иль Лок, 63), Самбия, Делор, Лаборд, Долли (Шотар, 69), Мавидиди (Шкулетич, 77).

Предупреждения: Хазри, 31. Амума, 51. Лаборд, 63. Долли, 68. Аушиш, 72. Юн Иль Лок, 90+1.

Судья: Мигельгорри.

1 ноября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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