«Монпелье» победил «Сент-Этьен» и поднялся на пятое место
«Монпелье» обыграл «Сент-Этьен» в матче 9-го тура лиги 1 — 1:0. Это позволило команде подняться в таблице на пятое место.
Чемпионат Франции
Лига 1
9-й тур
«Сент-Этьен» — «Монпелье» — 0:1 (0:1)
Гол: Мавидиди, 14.
«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Габриэл Силва (Суиси, 86), Соу, Юссуф (Аушиш, 46), Камара (Ривера, 86), Бенкедим (Буанга, 60), Муффек, Нейу, Амума, Хазри (Аби, 70).
«Монпелье»: Берто, Конгре, Мендеш (Козза, 76), Ойонго, Ферри, Молле (Юн Иль Лок, 63), Самбия, Делор, Лаборд, Долли (Шотар, 69), Мавидиди (Шкулетич, 77).
Предупреждения: Хазри, 31. Амума, 51. Лаборд, 63. Долли, 68. Аушиш, 72. Юн Иль Лок, 90+1.
Судья: Мигельгорри.
1 ноября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
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