«Монпелье» победил «Ниццу». Конгре сделал дубль
В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монпелье» на своем поле победил «Ниццу». Хозяева взяли верх со счетом 3:1. Два мяча забил защитник Даниэль Конгре.
Чемпионат Франции. Лига 1
3-й тур
«Монпелье» — «Ницца» — 3:1 (1:0)
Голы: Лаборд, 18 (1:0). Конгре, 50 (2:0). Конгре, 64 (3:0). Данте, 69 (3:1).
«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Мендеш, Суке (Долли, 85), Ле Таллек, Ферри (Шотар, 73), Ристич (Ойонго, 84), Саванье (Самбия, 68), Делор (Мавидиди, 85), Лаборд.
«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара, Пельмар, Аталь (Сильвестр, 89), Шнейдерлен, Ле Мелу, Тюрам-Юльен (Клод Морис, 46), Рони Лопеш (Ндой, 80), Дольберг, Маолида (Гуири, 63).
Предупреждения: Маолида, 40. Дольберг, 82.
Судья: Готье (Франция).
12 сентября. Монпелье. Стадион «Моссон».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/