«Монпелье» победил «Ниццу». Конгре сделал дубль

В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монпелье» на своем поле победил «Ниццу». Хозяева взяли верх со счетом 3:1. Два мяча забил защитник Даниэль Конгре.

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур

«Монпелье» — «Ницца» — 3:1 (1:0)

Голы: Лаборд, 18 (1:0). Конгре, 50 (2:0). Конгре, 64 (3:0). Данте, 69 (3:1).

«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Мендеш, Суке (Долли, 85), Ле Таллек, Ферри (Шотар, 73), Ристич (Ойонго, 84), Саванье (Самбия, 68), Делор (Мавидиди, 85), Лаборд.

«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара, Пельмар, Аталь (Сильвестр, 89), Шнейдерлен, Ле Мелу, Тюрам-Юльен (Клод Морис, 46), Рони Лопеш (Ндой, 80), Дольберг, Маолида (Гуири, 63).

Предупреждения: Маолида, 40. Дольберг, 82.

Судья: Готье (Франция).

12 сентября. Монпелье. Стадион «Моссон».