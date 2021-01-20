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«Монпелье» отказался отпускать Лаборда в «Вест Хэм»

09:26
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«Монпелье» отклонил предложение «Вест Хэма» по нападающему Гаэтану Лаборду, сообщает The Guardian.

По информации источника, «молотобойцы» хотели арендовать 26-летнего француза до конца сезона-2020/21 с правом выкупа. Сообщается, что французский клуб не хочет отпускать футболиста в аренду и готов принять лишь полноценное предложение по продаже в размере 16 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Лаборд провел 20 матчей за «Монпелье», на его счету 6 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11,7 миллиона фунтов.

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