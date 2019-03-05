"Монпелье" обыграл "Бордо" и поднялся на седьмое место

"Монпелье" победил "Бордо" в матче 27-го тура чемпионата Франции (2:1). Победный гол забил защитник Даниэль Конгре.

"Монпелье" набрал 41 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Бордо" с 32 баллами располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Бордо" - "Монпелье" - 1:2 (1:1)

Голы: Лан, 20 (0:1). Башич, 35 (1:1). Конгре, 51 (1:2).

"Бордо": Костиль, Пундже, Паблу, Кунде, Паленсия, Плашил, Отавиу (Адли, 80), Башич (Камано, 53), Бриан, Де Превиль, Карамо (Маджа, 71).

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Ойонго, Суарес, Козза, Лан, Ле Таллек (Скири, 81), Молле, Делор (Шкулетич, 76), Лаборд.

Предупреждения: Де Превиль, 39. Конгре, 42.

Судья: Бризар.

05 марта. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".

Все о чемпионате Франции - здесь