«Монпелье» и «Ницца» сыграли вничью в лиге 1

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«Ницца» в гостях сыграла вничью с «Монпелье» в матче 15-го тура французской лиги 1 — 2:2.

Счет на 17-й минуте открыл нападающий гостей Гаэтан Лаборд. Спустя 5 минут хозяева отыгрались благодаря голу Жориса Шотара. На 28-й минуте Бадредин Буанани снова вывел «Ниццу» вперед.

Ничью «Монпелье» принес гол Тео Сент-Люса на 80-й минуте.

«Ницца» (24 очка) поднялась на шестое место в лиге 1. «Монпелье» (9) остается последним в турнирной таблице.