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«Монако» проиграл последней команде чемпионата Франции, Головин вышел на замену

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«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции уступил «Монпелье» (1:2). На гол защитник монегасков Тило Керера хозяева ответили дублем форварда Мусы Аль-Таамари.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, пропустивший две встречи, вышел на замену на 82-й минуте игры.

Безвыигрышная серия монегасков в лиге 1 достигла четырех матчей.

«Монпелье», который занимает последнее место в турнирной таблице, не побеждал в чемпионате шесть игр.

Франция. Лига 1. 18-й тур
17 янв, 21:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
2:1
Монако

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2024-2025/
Александр Головин
ФК Монако
ФК Монпелье
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Головин остался в запасе на матч «Монако» с «Монпелье» после двух пропущенных игр

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 13 4 0 46-15 43
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Монако 18 9 4 5 29-20 31
4
 Ницца 17 8 6 3 35-23 30
5
 Лилль 17 7 8 2 26-16 29
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 17 7 6 4 21-16 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
17
 Гавр 17 4 0 13 13-36 12
18
 Монпелье 18 3 3 12 18-43 12
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17.01 21:00
Монпелье – Монако
 2 : 1
17.01 23:05
Лилль – Ницца
 - : -
18.01 19:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
18.01 21:00
Ренн – Брест
 - : -
18.01 23:05
Лион – Тулуза
 - : -
19.01 17:00
Сент-Этьен – Нант
 - : -
19.01 19:15
Анже – Осер
 - : -
19.01 19:15
Реймс – Гавр
 - : -
19.01 22:45
Марсель – Страсбур
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Мэйсон Гринвуд

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Марсель

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Жонатан Давид

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Лилль

 11
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

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П
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Жоау Невеш

ПСЖ

 6
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Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Жордан Ферри

Жордан Ферри

Монпелье

 13 1 4
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 13 1 4
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