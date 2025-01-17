«Монако» проиграл последней команде чемпионата Франции, Головин вышел на замену

«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции уступил «Монпелье» (1:2). На гол защитник монегасков Тило Керера хозяева ответили дублем форварда Мусы Аль-Таамари.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, пропустивший две встречи, вышел на замену на 82-й минуте игры.

Безвыигрышная серия монегасков в лиге 1 достигла четырех матчей.

«Монпелье», который занимает последнее место в турнирной таблице, не побеждал в чемпионате шесть игр.