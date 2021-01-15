«Монпелье» — «Монако»: Головин остался в запасе
22:08
Стали известны составы на матч 20-го тура лиги 1 «Монпелье» — «Монако». Российский полузащитник гостей Александр Головин начнет игру на скамейке запасных.
«Монпелье»: Омлин — Самбия, Козза, Делор, Конгре, Лаборд, Мендеш, Ле Таллек, Молле, Ристич, Ферри.
«Монако»: Леком — Агилар, Марипан, Бадиашилле, Сидибе — Диоп, Фофана, Тшуамени, Энрике — Бен Йеддер, Фолланд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Монпелье» — «Монако».
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