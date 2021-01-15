Сегодня, 15 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором «Монпелье» на своем поле примет «Монако». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Ранее «Монако» огласил заявку на матч 20-го тура чемпионата Франции против «Монпелье». Российский полузащитник Александр Головин вошел в число 22 игроков, которые могут выйти на поле.

Следить за матчем «Монпелье» — «Монако» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и в видеотрансляции на сайте «Матч ТВ».

Трансляция матча «Монпелье» — «Монако»