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«Марсель» в меньшинстве не удержал победу в матче с «Монпелье»

10 апреля 2021, 23:55
«Марсель» не удержал победу в матче с «Монпелье». Фото Twitter
«Марсель» не удержал победу в матче с «Монпелье». Фото Twitter
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«Монпелье» принимал «Марсель» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Последние полчаса «Марсель» играл в меньшинстве. Но хозяева смогли сравнять счет только в добавленное ко второму тайму время.

Чемпионат Франции. Лига 1

32-й тур

«Монпелье» — «Марсель» — 3:3 (1:2)

Голы: Делор, 1 (1:0). Милик, 43 (1:1). Гей, 45+2 (1:2). Лаборд, 47 (2:2). Перрен, 71 (2:3). Лаборд, 90+3 (3:3).

«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Козза (Ристич, 86), Ферри (Суке, 79), Саванье, Молле (Шкулетич, 86), Самбия (Шотар, 79), Делор, Лаборд, Мавидиди (Вахи, 79).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Лирола, Камара, Балерди, Гей, Пайет (Кюизанс, 82), Товен (Нтшам, 89), Милик (Бенедетто, 89), Луис Энрике (Перрен, 64).

Предупреждения: Молле, 8. Товен, 40. Альваро Гонсалес, 54. Ферри, 76.

Удаление: Чалета-Цар, 62.

Судья: Бризар (Франция).

10 апреля. Монпелье. Стадион «Моссон».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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