«Марсель» в меньшинстве не удержал победу в матче с «Монпелье»
«Монпелье» принимал «Марсель» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:3.
Последние полчаса «Марсель» играл в меньшинстве. Но хозяева смогли сравнять счет только в добавленное ко второму тайму время.
Чемпионат Франции. Лига 1
32-й тур
«Монпелье» — «Марсель» — 3:3 (1:2)
Голы: Делор, 1 (1:0). Милик, 43 (1:1). Гей, 45+2 (1:2). Лаборд, 47 (2:2). Перрен, 71 (2:3). Лаборд, 90+3 (3:3).
«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Козза (Ристич, 86), Ферри (Суке, 79), Саванье, Молле (Шкулетич, 86), Самбия (Шотар, 79), Делор, Лаборд, Мавидиди (Вахи, 79).
«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Лирола, Камара, Балерди, Гей, Пайет (Кюизанс, 82), Товен (Нтшам, 89), Милик (Бенедетто, 89), Луис Энрике (Перрен, 64).
Предупреждения: Молле, 8. Товен, 40. Альваро Гонсалес, 54. Ферри, 76.
Удаление: Чалета-Цар, 62.
Судья: Бризар (Франция).
10 апреля. Монпелье. Стадион «Моссон».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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