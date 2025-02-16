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16 февраля 2025, 18:53

«Лион» в гостях одержал победу над «Монпелье»

Сергей Ярошенко
Александр Ляказетт.
Фото Global Look Press

«Лион» на выезде обыграл «Монпелье» в матче 23-го тура чемпионата Франции — 4:1.

У гостей по голу забили нападающие Георгий Микаутадзе, Эрнест Нуама, Александр Ляказетт и хавбек Корентен Толиссо. У хозяев единственный мяч на счету вингера Танги Кулибали.

«Лион» набрал 36 очков и занимает на пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Монпелье» с 15 баллами располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур.
16 февраля 2025, 17:00. Моссон (Монпелье)
Монпелье
1:4
Лион

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 И В Н П +/- О
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
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