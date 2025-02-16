«Лион» в гостях одержал победу над «Монпелье»
«Лион» на выезде обыграл «Монпелье» в матче 23-го тура чемпионата Франции — 4:1.
У гостей по голу забили нападающие Георгий Микаутадзе, Эрнест Нуама, Александр Ляказетт и хавбек Корентен Толиссо. У хозяев единственный мяч на счету вингера Танги Кулибали.
«Лион» набрал 36 очков и занимает на пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Монпелье» с 15 баллами располагается на 18-й строчке.
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3
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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|0
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15
|Осер
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|0-0
|0
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16
|Ницца
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|0-0
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17
|Труа
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|0-0
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18
|Ле Ман
|0
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
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|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
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|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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