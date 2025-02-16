«Лион» в гостях одержал победу над «Монпелье»

«Лион» на выезде обыграл «Монпелье» в матче 23-го тура чемпионата Франции — 4:1.

У гостей по голу забили нападающие Георгий Микаутадзе, Эрнест Нуама, Александр Ляказетт и хавбек Корентен Толиссо. У хозяев единственный мяч на счету вингера Танги Кулибали.

«Лион» набрал 36 очков и занимает на пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Монпелье» с 15 баллами располагается на 18-й строчке.