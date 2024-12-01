«Монпелье» спасся от поражения в матче с «Лиллем»

«Лилль» на выезде сыграл вничью с «Монпелье» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 2:2.

У гостей отличился Джонатан Дэвид, который реализовал пенальти на 44-й и 54-й минутах встречи. У хозяев голы забили Иссиага Силла на 45+2-й минуте и Арно Норден на 90+3-й минуте.

В концовке матча два игрока «Монпелье» были удалены с поля. Защитник «Лилля» Митчел Баккер получил красную карточку, находясь на скамейке запасных.

«Лилль» не проигрывает во всех турнирах с 17 сентября. Команда с 23 очками сохраняет четвертое место в таблице лиги 1. «Монпелье» (8) идет на последней позиции.