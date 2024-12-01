«Монпелье» спасся от поражения в матче с «Лиллем»
«Лилль» на выезде сыграл вничью с «Монпелье» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 2:2.
У гостей отличился Джонатан Дэвид, который реализовал пенальти на 44-й и 54-й минутах встречи. У хозяев голы забили Иссиага Силла на 45+2-й минуте и Арно Норден на 90+3-й минуте.
В концовке матча два игрока «Монпелье» были удалены с поля. Защитник «Лилля» Митчел Баккер получил красную карточку, находясь на скамейке запасных.
«Лилль» не проигрывает во всех турнирах с 17 сентября. Команда с 23 очками сохраняет четвертое место в таблице лиги 1. «Монпелье» (8) идет на последней позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|10
|3
|0
|37-11
|33
|
2
|Монако
|12
|8
|2
|2
|21-10
|26
|
3
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|27-16
|23
|
4
|Лилль
|13
|6
|5
|2
|21-13
|23
|
5
|Ницца
|12
|5
|5
|2
|23-12
|20
|
6
|Ланс
|13
|5
|5
|3
|15-12
|20
|
7
|Лион
|12
|5
|4
|3
|19-16
|19
|
8
|Осер
|12
|6
|1
|5
|21-19
|19
|
9
|Реймс
|13
|5
|3
|5
|20-18
|18
|
10
|Брест
|13
|5
|1
|7
|19-23
|16
|
11
|Тулуза
|12
|4
|3
|5
|13-14
|15
|
12
|Ренн
|13
|4
|2
|7
|18-19
|14
|
13
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|22-27
|13
|
14
|Сент-Этьен
|13
|4
|1
|8
|11-30
|13
|
15
|Гавр
|12
|4
|0
|8
|10-23
|12
|
16
|Нант
|13
|2
|5
|6
|15-20
|11
|
17
|Анже
|12
|2
|4
|6
|13-21
|10
|
18
|Монпелье
|13
|2
|2
|9
|13-34
|8
Результаты / календарь
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34 тур
|29.11
|22:45
|
Реймс – Ланс
|0 : 2
|30.11
|19:00
|
Ренн – Сент-Этьен
|5 : 0
|30.11
|21:00
|
Брест – Страсбур
|3 : 1
|30.11
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|1 : 1
|1.12
|17:00
|
Монпелье – Лилль
|2 : 2
|1.12
|19:00
|
Гавр – Анже
|- : -
|1.12
|19:00
|
Лион – Ницца
|- : -
|1.12
|19:00
|
Тулуза – Осер
|- : -
|1.12
|22:45
|
Марсель – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
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