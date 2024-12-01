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Сегодня, 19:04

«Монпелье» спасся от поражения в матче с «Лиллем»

Алина Савинова
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«Лилль» на выезде сыграл вничью с «Монпелье» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 2:2.

У гостей отличился Джонатан Дэвид, который реализовал пенальти на 44-й и 54-й минутах встречи. У хозяев голы забили Иссиага Силла на 45+2-й минуте и Арно Норден на 90+3-й минуте.

В концовке матча два игрока «Монпелье» были удалены с поля. Защитник «Лилля» Митчел Баккер получил красную карточку, находясь на скамейке запасных.

«Лилль» не проигрывает во всех турнирах с 17 сентября. Команда с 23 очками сохраняет четвертое место в таблице лиги 1. «Монпелье» (8) идет на последней позиции.

Франция. Лига 1. 13-й тур
01 дек, 17:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
2:2
Лилль

Футбол
ФК Лилль
ФК Монпелье
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 10 3 0 37-11 33
2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 12 7 2 3 27-16 23
4
 Лилль 13 6 5 2 21-13 23
5
 Ницца 12 5 5 2 23-12 20
6
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
7
 Лион 12 5 4 3 19-16 19
8
 Осер 12 6 1 5 21-19 19
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
10
 Брест 13 5 1 7 19-23 16
11
 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
12
 Ренн 13 4 2 7 18-19 14
13
 Страсбур 13 3 4 6 22-27 13
14
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
15
 Гавр 12 4 0 8 10-23 12
16
 Нант 13 2 5 6 15-20 11
17
 Анже 12 2 4 6 13-21 10
18
 Монпелье 13 2 2 9 13-34 8
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29.11 22:45
Реймс – Ланс
 0 : 2
30.11 19:00
Ренн – Сент-Этьен
 5 : 0
30.11 21:00
Брест – Страсбур
 3 : 1
30.11 23:00
ПСЖ – Нант
 1 : 1
1.12 17:00
Монпелье – Лилль
 2 : 2
1.12 19:00
Гавр – Анже
 - : -
1.12 19:00
Лион – Ницца
 - : -
1.12 19:00
Тулуза – Осер
 - : -
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Марсель – Монако
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Брэдли Барколя

ПСЖ

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
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Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

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 3 1 2
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