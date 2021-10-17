«Монпелье» одержал победу в матче с «Лансом»
«Монпелье» обыграл «Ланс» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Франции.
Единственный мяч на 47-й минуте забил Стефи Мавидиди. В концовке у хозяев был удален Жордан Ферри.
«Монпелье» набрал 13 очков и занимает 13-е место. У «Ланса» 18 очков и вторая позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
10-й тур
«Монпелье» — «Ланс» — 1:0 (0:0)
Гол: Мавидиди, 47.
«Монпелье»: Омлин, Сако, Козза, Самбия, Ферри, Саванье, Молле (Джоаккини, 83), Шотар, Эстев, Жермен (Ристич, 76), Мавидиди.
«Ланс»: Лека, Дансо, Гради, Ву (Боли, 84), Фофана, Клаусс (Мачадо, 88), Дукуре, Да Кошта (Жан, 65), Франковски, Сотока, Калимуэндо (Саид, 66).
Предупреждения: Ву, 29. Шотар, 58. Да Кошта, 62. Эстев, 67. Ферри, 68. Жан, 77. Саид, 81.
Удаление: Ферри, 86.
Судья: Батта.
17 октября. Монпелье. Стадион «Моссон».
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