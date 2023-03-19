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19 марта, 19:00

«Монпелье» обыграл «Клермон» в матче лиги 1

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Монпелье» обыграл «Клермон» в матче 28-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Дублем в составе победителей отметился Элие Вахи. За проигравших забил Саиф-Эддин Кауи.

«Монпелье» занимает 11-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 36 очков. «Клермон» находится на 13-й строчке (34 очка).

Франция. Лига 1. 28-й тур
19 мар, 17:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
2:1
Клермон Фут

В других матчах 28-го тура «Ницца» и «Лорьян» сыграли вничью — 1:1, «Страсбур» обыграл «Осер» (2:0), а «Труа» и «Брест» не выявили победителя (2:2).

«Ницца» занимает седьмое место в турнирной таблице (44 очка), «Лорьян» на восьмой строчке в таким же количеством очков. «Страсбур» идет на 15-м месте (26 очков), «Брест» — 16-й (24), «Осер» — 17-й (23), а «Труа» — 18-й (21).

Франция. Лига 1. 28-й тур
19 мар, 17:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:1
Лорьян
Франция. Лига 1. 28-й тур
19 мар, 17:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:0
Осер
Франция. Лига 1. 28-й тур
19 мар, 17:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
2:2
Брест

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Футбол
ФК Брест
ФК Клермон Фут
ФК Лорьян
ФК Монпелье
ФК Ницца
ФК Осер
ФК Страсбур
ФК Труа
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
3
 Марсель 27 17 5 5 51-27 56
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
6
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Реймс 27 10 13 4 35-26 43
9
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
12
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
13
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
19
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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17.03 23:00
Лион – Нант
 1 : 1
18.03 19:00
Тулуза – Лилль
 0 : 2
18.03 23:00
Ланс – Анже
 3 : 0
19.03 15:00
Аяччо – Монако
 0 : 2
19.03 17:00
Монпелье – Клермон Фут
 2 : 1
19.03 17:00
Ницца – Лорьян
 1 : 1
19.03 17:00
Страсбур – Осер
 2 : 0
19.03 17:00
Труа – Брест
 2 : 2
19.03 19:05
ПСЖ – Ренн
 0 : 2
19.03 22:45
Реймс – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 22 2 2
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