«Монпелье» и «Сент-Этьен» вылетели из лиги 1

«Монпелье» и «Сент-Этьен» вылетели из французской лиги 1 по итогам сезона-2024/25.

«Монпелье» выступал в чемпионате Франции с сезона-2009/10 и в 2012 году впервые в истории стал чемпионом страны. «Сент-Этьен» вернется в лигу 2 спустя сезон в элитном дивизионе.

Вместо них в чемпионате Франции сезона-2025/26 выступят «Лорьян» и «Париж».