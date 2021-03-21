«Монпелье» одержал волевую победу над «Бордо»
«Монпелье» принимал «Бордо» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:1.
«Монпелье» набрал 44 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Бордо» идет на 13-й строчке (36 очков).
Чемпионат Франции. Лига 1
30-й тур
«Монпелье» — «Бордо» — 3:1 (1:1)
Голы: Хван Ый Джо, 28 (0:1). Самбия, 35 (1:1). Лаборд, 58 (2:1). Мавидиди, 69 (3:1).
«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Козза (Суке, 74), Ферри, Саванье, Молле (Шотар, 70), Самбия (Ристич, 74), Делор, Лаборд (Мендеш, 82), Мавидиди (Вахи, 70).
«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Бенито, Сери (Траоре, 74), Адли, Башич (Сиссоко, 83), Де Превиль (Бриан, 88), Хван Ый Джо, Уден (Мара, 83).
Предупреждения: Сери, 34. Козза, 72. Бенито, 90+3.
Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).
21 марта. Монпелье. Стадион «Моссон».
«Дижон» — «Реймс» — 0:1 (0:0)
Гол: Диа, 50.
«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Лотоа, Панзо (Саммаритано, 72), Кулибали (Конате, 72), Боэй, Музинга, Бензиа (Камара, 72), Ндонг, Целина, Ассале (Бальде, 58).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро, Кассама (Бериша, 72), Мунетси, Диа, Мбюкю (Кутеса, 71).
Предупреждения: Бальде, 59. Ндонг, 78. Лотоа, 87.
Судья: Бастьен (Франция).
21 марта. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».
«Нант» — «Лорьян» — 1:1 (1:0)
Голы: Коло Муани, 2 (1:0). Лорьенте, 87 (1:1).
«Нант»: Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Траоре, Жиротто, Туре, Блас (Луза, 76), Чиривелья, Саймон (Бамба, 76), Коко (Аппиа, 89), Коло Муани (Кулибали, 75).
«Лорьян»: Дрейер, Абержель, Гравиллон, Эрго, Ляпорт, Мендес (Делаплас, 71), Лемуан (Ле Фе, 83), Чалоба, Висса, Лорьенте, Моффи (Монкондюи, 89).
Предупреждение: Лорьенте, 24.
Судья: Готье (Франция).
21 марта. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
«Брест» — «Анже» — 0:0
«Брест»: Ларсоннье, Фоссюрье, Шардонне, Перро, Брассье, Белькебла, Февр, Жан Лукас (Лан, 46), Шарбоннье (Филиппото, 46), Мунье, Кардона (Онора, 46).
«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани (Капель, 79), Амаду, Фюльжини, Бобишон (Буфаль, 64), Перейра Лаж (Кулибали, 78), Баокен (Диони, 65).
Предупреждения: Думбья, 24. Лан, 46. Амаду, 47. Буфаль, 84.
Судья: Пети (Франция).
21 марта. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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