Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Монпелье» одержал волевую победу над «Бордо»

18:52
Теги:

«Монпелье» принимал «Бордо» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:1.

«Монпелье» набрал 44 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Бордо» идет на 13-й строчке (36 очков).

Чемпионат Франции. Лига 1

30-й тур

«Монпелье» — «Бордо» — 3:1 (1:1)

Голы: Хван Ый Джо, 28 (0:1). Самбия, 35 (1:1). Лаборд, 58 (2:1). Мавидиди, 69 (3:1).

«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Козза (Суке, 74), Ферри, Саванье, Молле (Шотар, 70), Самбия (Ристич, 74), Делор, Лаборд (Мендеш, 82), Мавидиди (Вахи, 70).

«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Бенито, Сери (Траоре, 74), Адли, Башич (Сиссоко, 83), Де Превиль (Бриан, 88), Хван Ый Джо, Уден (Мара, 83).

Предупреждения: Сери, 34. Козза, 72. Бенито, 90+3.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

21 марта. Монпелье. Стадион «Моссон».

«Дижон» — «Реймс» — 0:1 (0:0)

Гол: Диа, 50.

«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Лотоа, Панзо (Саммаритано, 72), Кулибали (Конате, 72), Боэй, Музинга, Бензиа (Камара, 72), Ндонг, Целина, Ассале (Бальде, 58).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро, Кассама (Бериша, 72), Мунетси, Диа, Мбюкю (Кутеса, 71).

Предупреждения: Бальде, 59. Ндонг, 78. Лотоа, 87.

Судья: Бастьен (Франция).

21 марта. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

«Нант» — «Лорьян» — 1:1 (1:0)

Голы: Коло Муани, 2 (1:0). Лорьенте, 87 (1:1).

«Нант»: Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Траоре, Жиротто, Туре, Блас (Луза, 76), Чиривелья, Саймон (Бамба, 76), Коко (Аппиа, 89), Коло Муани (Кулибали, 75).

«Лорьян»: Дрейер, Абержель, Гравиллон, Эрго, Ляпорт, Мендес (Делаплас, 71), Лемуан (Ле Фе, 83), Чалоба, Висса, Лорьенте, Моффи (Монкондюи, 89).

Предупреждение: Лорьенте, 24.

Судья: Готье (Франция).

21 марта. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

«Брест» — «Анже» — 0:0

«Брест»: Ларсоннье, Фоссюрье, Шардонне, Перро, Брассье, Белькебла, Февр, Жан Лукас (Лан, 46), Шарбоннье (Филиппото, 46), Мунье, Кардона (Онора, 46).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани (Капель, 79), Амаду, Фюльжини, Бобишон (Буфаль, 64), Перейра Лаж (Кулибали, 78), Баокен (Диони, 65).

Предупреждения: Думбья, 24. Лан, 46. Амаду, 47. Буфаль, 84.

Судья: Пети (Франция).

21 марта. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...