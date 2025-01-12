Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:15

«Страсбур» обыграл «Тулузу», «Монпелье» уступил «Анже»

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Страсбур» победил «Тулузу» в выездном матче 17-го тура чемпионата Франции — 2:1.

У эльзасцев дубль сделал Эмануэль Эмега, пропустила команда в результате автогола Исмаэля Дукуре.

После 17 матчей «Страсбур» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Тулуза» с 24 баллами — на 8-й строчке.

Франция. Лига 1. 17-й тур
12 янв, 19:15. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:2
Страсбур

В другом матче игрового дня «Анже» в гостях победил «Монпелье» со счетом 3:1, у хозяев были удалены 2 игрока.

Франция. Лига 1. 17-й тур
12 янв, 19:15. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
1:3
Анже

Футбол
ФК Анже
ФК Монпелье
ФК Страсбур
ФК Тулуза
Читайте также
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
ИИ рассчитал шансы Даниила Медведева на выход в финал Australian Open-2025
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию
Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил сына вступать в ВСУ
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Гавр» без Кузяева проиграл «Лансу»

«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Монако 17 9 4 4 28-18 31
4
 Ницца 17 8 6 3 35-23 30
5
 Лилль 17 7 8 2 26-16 29
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 17 7 6 4 21-16 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
17
 Гавр 17 4 0 13 13-36 12
18
 Монпелье 17 2 3 12 16-42 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.01 21:00
Нант – Монако
 2 : 2
10.01 23:05
Осер – Лилль
 0 : 0
11.01 19:00
Брест – Лион
 2 : 1
11.01 21:00
Реймс – Ницца
 2 : 4
11.01 23:00
Ренн – Марсель
 1 : 2
12.01 17:00
Гавр – Ланс
 1 : 2
12.01 19:15
Монпелье – Анже
 1 : 3
12.01 19:15
Тулуза – Страсбур
 1 : 2
12.01 22:45
ПСЖ – Сент-Этьен
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 11
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Жордан Ферри

Жордан Ферри

Монпелье

 13 1 4
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 13 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости