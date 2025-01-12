«Страсбур» обыграл «Тулузу», «Монпелье» уступил «Анже»

«Страсбур» победил «Тулузу» в выездном матче 17-го тура чемпионата Франции — 2:1.

У эльзасцев дубль сделал Эмануэль Эмега, пропустила команда в результате автогола Исмаэля Дукуре.

После 17 матчей «Страсбур» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Тулуза» с 24 баллами — на 8-й строчке.

В другом матче игрового дня «Анже» в гостях победил «Монпелье» со счетом 3:1, у хозяев были удалены 2 игрока.