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Сегодня, 18:57

5:0! «Монпелье» разгромил «Анже» в большинстве на своем поле

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фото Global Look Press

«Монпелье» разгромил «Анже» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции — 5:0.

У хозяев отличился дублем Тежи Саванье, по одному мячу забили Вахби Хазри, Фету Мауасса и Элие Вахи. Гости завершили встречу в меньшинстве: на 57-й минуте полузащитник «Анже» Набиль Бенталеб получил желтую карточку за фол, после чего вступил в спор с арбитром, за что получил второе предупреждение и был удален с поля.

«Монпелье» поднялся на 13-е место в турнирной таблице лиги 1 с 30 очками, «Анже» занимает последнюю, 20-ю строчку с 10 очками.

Франция. Лига 1. 26-й тур
05 мар, 17:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
5:0
Анже

В параллельных матчах «Брест» победил «Страсбур» (1:0), «Тулуза» уступила «Клермону» (0:1), а «Реймс» выиграл у «Аяччо» (1:0) благодаря голу на 90+6-й минуте.

Франция. Лига 1. 26-й тур
05 мар, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:0
Аяччо
Франция. Лига 1. 26-й тур
05 мар, 17:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
0:1
Брест
Франция. Лига 1. 26-й тур
05 мар, 17:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
0:1
Клермон Фут

Футбол
ФК Анже
ФК Монпелье
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 26 13 6 7 46-33 45
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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38 тур
3.03 23:00
Ницца – Осер
 1 : 1
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 1 : 1
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 4 : 2
5.03 15:00
Труа – Монако
 2 : 2
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
5.03 19:05
Лион – Лорьян
 - : -
5.03 22:45
Ренн – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 16
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 20 2 2
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