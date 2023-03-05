5:0! «Монпелье» разгромил «Анже» в большинстве на своем поле

«Монпелье» разгромил «Анже» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции — 5:0.

У хозяев отличился дублем Тежи Саванье, по одному мячу забили Вахби Хазри, Фету Мауасса и Элие Вахи. Гости завершили встречу в меньшинстве: на 57-й минуте полузащитник «Анже» Набиль Бенталеб получил желтую карточку за фол, после чего вступил в спор с арбитром, за что получил второе предупреждение и был удален с поля.

«Монпелье» поднялся на 13-е место в турнирной таблице лиги 1 с 30 очками, «Анже» занимает последнюю, 20-ю строчку с 10 очками.

В параллельных матчах «Брест» победил «Страсбур» (1:0), «Тулуза» уступила «Клермону» (0:1), а «Реймс» выиграл у «Аяччо» (1:0) благодаря голу на 90+6-й минуте.