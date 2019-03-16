"Монако" вырвал победу у "Лилля"

"Монако" переиграл "Лилль" в выездном матче 29-го тура Лиги 1 (1:0). Единственный мяч на 90-й минуте забил Карлос Винисиус.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отыграл 79 минут.

Монегаски продлили беспроигрышную серию и прервали беспроигрышную серию "догов". "Монако" поднялся на 16-е место в турнирной таблице, а "Лилль" остается вторым.

Чемпионат Франции

Лига 1

29-й тур

"Лилль" - "Монако" - 0:1 (0:0)

Гол: Винисиус, 90.

"Лилль": Меньян, Зеки Челик, Жозе Фонти, Габриэл, Коне, Пепе, Шека, Тиагу Мендес (Тиагу Майа, 87), Иконе, Бамба (Араужу, 71), Леан (Руй Фонте, 74).

"Монако": Субашич, Сидибе, Жемерсон, Глик, Балло-Туре, Мартинш, Адриэн Силва, Аолу, Головин (Венкер, 79), Рони Лопеш (Шадли, 90+2), Винисиус.

Предупреждения: Жемерсон, 6. Сидибе, 82. Араужу, 86. Жозе Фонти, 89. Руй Фонте, 90+4.

Судья: Бен Эль-Хадж.

15 марта. Лилль. Стадион "Пьер Моруа".