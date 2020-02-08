«Монако» вырвал победу у «Амьена», Головин провел весь матч

«Монако» вырвал победу у «Амьена» в матче 24-го тура чемпионата Франции — 2:1.

За монегасков отличились Виссам Бен Йеддер и Ислам Слимани. За «Амьен» забил Серу Гирасси.

«Монако» набрал 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе «Амьена» 20 очков и 19-я строчка.

Чемпионат Франции. Лига 1

24-й тур

«Амьен» — «Монако» — 1:2 (1:0)

Голы: Гирасси, 9 (1:0). Бен Йеддер, 85 (1:1). Слимани, 90+3 (1:2).

«Амьен»: Гюртнер, Калабрези, Опоку, Шеджу, Дибасси, Отеро, Монкондюи (Зунгу, 74), Блен, Какюта (Корнетт, 84), Диабате (Мендоса, 63), Гирасси.

«Монако»: Леком, Хенрикс, Марипан, Бадиашиле, Балло-Туре, Бальде (Слимани, 59), Фофана, Адриэн Силва, Йоветич (Фабрегас, 88), Головин, Бен Йеддер.

Предупреждения: Диабате, 42. Адриэн Силва, 66. Головин, 70. Йоветич, 83.

Судья: Тюаль (Франция).

8 февраля. Амьен. Стадион «Стад де ла Ликорн».