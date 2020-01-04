«Монако» вырвал победу над «Реймсом», Кейта сделал дубль
«Монако» обыграл «Реймс» (2:1) в 1/32 финала Кубка Франции. Дубль в составе победителей сделал Бальде Кейта.
Победный мяч был забит на 90+5-й минуте. До этого бывший игрок «Ростова» и тульского «Арсенала» Мусса Думбья не реализовал пенальти в составе гостей.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Соперник «Монако» по 1/16 финала станет известен после жеребьевки.
Кубок Франции
1/32 финала
«Монако» — «Реймс» — 2:1 (0:0)
Голы: Бальде, 61 (1:0). Диа, 69 (1:1). Бальде, 90+5 (2:1).
Нереализованный пенальти: Думбья, 86 (вратарь)
«Монако»: Леком, Хенрикс, Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко (Адриэн Силва, 69), Фабрегас (Йоветич, 80), Головин, Бальде, Бен Йеддер, Мартинш.
«Реймс»: Леметр, Фокет, Дисаси, Абдельхамид, Камара, Донис (Диа, 68), Мунетси, Шавалерен, Дингоме (Думбья, 74), Кафаро (Кутеса, 79), Уден.
Предупреждения: Балло-Туре, 54. Адриэн Силва, 85. Бен Йеддер, 90+1.
Судья: Делажо (Франция).
4 января. Монако. Стадион «Луи II».