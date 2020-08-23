«Монако» вырвал ничью в матче с «Реймсом», Головин сделал голевую передачу

«Монако» в матче 1-го тура чемпионата Франции дома сыграл вничью с «Реймсом» (2:2).

На пятой минуте встречи форвард гостей Булай Диа окрыл счет, а спустя 16 минут Эль Билал Туре удвоил преимущество «Реймса». До перерыва монегаски сократили разницу в счете после гола Акселя Дисаси.

На 55-й минуте игры российский хавбек Александр Головин сделал голевую передачу на защитника монегасков Бенуа Бадиашиле.

«Монако» с одним баллом занимает второе место в турнирной таблице лиги 1. «Реймс» — третья строчка и одно очко.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

«Монако» — «Реймс» — 2:2 (1:2)

Голы: Диа, 5 (0:1). Туре, 21 (0:2). Дисаси, 45 (1:2). Бадиашиле, 55 (2:2).

«Монако»: Леком, Агилар, Балло-Туре, Бадиашиле, Дисаси, Головин (Аолу, 87), Тшуамени, Фофана, Бен Йеддер, Мартинш (Жеббель, 81), Оньекуру (Диоп, 46).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро (Зенели, 60), Мунетси, Кутеса (Бериша, 56), Диа (Кассама, 78), Туре (Сирхейс, 60).

Предупреждения: Кутеса, 41. Фас, 76. Дисаси, 89. Фокет, 90.

Судья: Летексье (Франция).

23 августа. Монако. Стадион «Луи II».