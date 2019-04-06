"Монако" вырвал ничью у "Генгама", Головин провел на поле 90 минут

"Монако" и "Генгам" сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Франции (1:1). Голом в составе гостей отметился защитник Феликс Эбоа Эбоа, у монегасков отличился нападающий Стеван Йоветич. Российский хавбек красно-белых Александр Головин провел на поле 90 минут.

"Монако" с 31 очком занимает 17-е место в турнирной таблице. "Генгам" располагается на 20-й строчке, имея в активе 23 балла.

Чемпионат Франции

Лига 1

31-й тур

"Генгам" - "Монако" - 1:1 (1:0)

Голы: Эбоа Эбоа, 23 (1:0). Йоветич, 90+4 (1:1).

"Генгам": Кайар, Траоре, Сорбон, Мергем (Коко, 73), Ребошу, Блас (Джилободжи, 82), Фири, Эбоа Эбоа, Ндонг (Дидо, 62), Бенезе, Ру.

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Сидибе, Рони Лопеш (Йоветич, 59), Адриэн Силва, Головин, Фабрегас (Силла, 76), Мартинш, Винисиус.

Предупреждения: Блас, 45. Глик, 56. Дидо, 63. Сидибе, 78. Ру, 80. Жемерсон, 85. Джилободжи, 88. Винисиус, 89.

Судья: Бастьен.

6 апреля. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".

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