«Монако» в большинстве не смог обыграть «Монпелье»

«Монако» в матче 7-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Монпелье» со счетом 1:1.

Гости остались вдесятером после удаления Тежи Саванье на 19-й минуте. После они смогли открыть счет усилиями Стефи Мавидиди, а на 70-й минуте монегаски сравняли счет благодаря Виссаму Бен-Йеддеру.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал встречу из-за травмы.

На 61-й минуте встречи на поле появился полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, который недавно получил российский паспорт.

После этого матча оба клуба имеют по 11 очков, «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Монпелье» — строчкой выше.

В других матчах тура «Анже» сыграл вничью с «Метцом» (1:1), «Нант» обыграл «Брест» (3:1).

Чемпионат Франции. Лига 1

7-й тур

«Монако» — «Монпелье» — 1:1 (0:0)

Голы: Мавидиди, 51 (0:1). Бен Йеддер, 70 — с пенальти (1:1).

«Монако»: Леком, Сидибе (Фабрегас, 59), Агилар, Бадиашиле, Матсима, Флорентину (Кайю Энрике, 59), Тшуамени (Жеббель, 59), Диоп (Пеллегри, 71), Бен Йеддер, Фолланд (Йоветич, 46), Мартинш.

«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Суке, Ойонго (Самбия, 90+1), Козза, Саванье, Молле (Ле Таллек, 61), Шотар (Долли, 73), Делор (Мавидиди, 46), Лаборд (Ферри, 74).

Предупреждения: Пеллегри, 73. Жеббель, 90+3. Суке, 90+5.

Удаление: Саванье, 19.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

18 октября. Монако. Стадион «Луи II».

«Анже» — «Метц» — 1:1 (1:1)

Голы: Мангани, 38 — с пенальти (1:0). Нгюетт, 39 (1:1).

«Анже»: Бернардони, Бамба (Мансо, 46), И.Траоре, Тома, Думбья (Эбосс, 46), Мангани, Капель (Кабо, 46), Амаду, Фюльжини, Диони (Алиуи, 76), Буфаль (Тиуб, 60).

«Метц»: Укиджа, Бой (Куяте, 83), Юдоль, Сентонз, Бронн, Пажо, Ангбан, Тшимбембе (Мазиз, 71), Нгюетт (Яде, 77), Булая, Гей.

Предупреждения: Думбья, 14. Тома, 36. Юдоль, 37. И.Траоре, 72. Пажо, 84. Фюльжини, 86.

Судья: Пети (Франция).

18 октября. Анже. Стадион «Раймон Копа».

«Нант» — «Брест» — 3:1 (2:0)

Голы: Коло Муани, 16 (1:0). Блас, 30 (2:0). Февр, 68 (2:1). Бамба, 79 (3:1).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Коршья, Паллуа, Кастеллетто, Абед, Блас, Чиривелья (Туре, 46), Луза (Бамба, 76), Коко (Саймон, 63), Коло Муани.

«Брест»: Ларсоннье, Бааль (Фоссюрье, 71), Перро, Эрелль, Дюверн, Филиппото (Кардона, 46), Белькебла, Февр, Магнетти (Онора, 70), Шарбоннье (Ле Дуарон, 46), Мунье (Тавареш, 85).

Предупреждения: Абед, 38. Дюверн, 42. Фабиу да Силва, 47. Магнетти, 60. Паллуа, 67.

Судья: Пиньяр (Франция).

18 октября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».