"Монако" уволил спортдиректора, с которым конфликтовал Жардим

Руководство "Монако" отправило в отставку спортивного директора Майкла Эменало, сообщает RMC. Работа 53-летнего нигерийца признана неудовлетворительной, однако, по данным СМИ, проблемой могли стать его отношения с бывшим главным тренером Леонарду Жардимом.

Ранее сообщалось, что Жардим может вернуться на пост главного тренера в ближайшие дни.

Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 год и был уволен в октябре из-за неудовлетворительных результатов. На место Жардима был назначен Тьерри Анри, для которого это был первый опыт самостоятельной работы. Накануне он был отстранен от работы с основной командой.

Под руководством Жардима "Монако" стал чемпионом Франции в 2017 году. В текущем сезоне клуб идет на предпоследнем месте в таблице лиги 1. Цвета команды с этого сезона защищает хавбек сборной России Александр Головин.