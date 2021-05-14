«Монако» устроил почетный коридор любительскому клубу после полуфинала Кубка Франции

«Монако» обыграл любительский «Рюмийи» в полуфинале Кубка Франции (5:1). После финального свистка победители устроили почетный коридор на пути в раздевалку для игроков и тренеров клуба из четвертого дивизиона страны.

На пути в финале «Рюмийи» выиграл у «Анси», «Ле Пюи» и «Тулузы».

В финале Кубка Франции «Монако» сыграет против «ПСЖ». Матч состоится 19 мая на «Стад де Франс».