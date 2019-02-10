"Монако" упустил победу над "Монпелье", Головин получил травму

"Монако" сыграл вничью с "Монпелье" в матче 24-го тура чемпионата Франции (2:2). Голами в составе монегасков отметились нападающие Желсон Мартинш и Радамель Фалькао.

"Монако" набрал 19 очков и поднялись на 18-е место. "Монпелье" с 37 баллами располагается на 4-й строчке.

Российский хавбек монегасков Александр Головин получил травму на 63-й минуте встречи: он покинул поле с помощью врачей. Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим был удален на 68-й минуте игры за споры с арбитром.

Чемпионат Франции

Лига 1

24-й тур

"Монпелье" - "Монако" - 2:2 (0:1)

Голы: Мартинш, 14 (0:1). Лаборд, 66 (1:1). Фалькао, 82 (1:2). Делор, 90+1 - с пенальти (2:2).

"Монпелье": Леконт, Агилар, Конгре, Илтон, Мендеш, Самбия (Ристич, 60), Лан (Шкулетич, 59), Скири, Ле Таллек, Лаборд, Делор.

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Глик, Бадиашиле, Жемерсон, Сидибе, Фабрегас, Головин (Адриэн Силва, 68), Рони Лопеш (Нкуду, 90+2), Мартинш, Фалькао (Винисиус, 87).

Предупреждения: Скири, 48. Адриэн Силва, 61. Фалькао, 68. Жемерсон, 70. Глик, 90. Винисиус, 90+3.

Удаление: Жемерсон, 90+4.

Судья: Шнайдер.

10 февраля. Монпелье. Стадион "La Mosson".

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