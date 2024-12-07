«Монако» всухую обыграл «Тулузу» в лиге 1, Головин провел на поле все 90 минут

«Монако» на своем поле победил «Тулузу» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 2:0.

За монегасков по голу во втором тайме забили Вильфрид Синго и Брель Эмболо.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на игру в стартовом составе «Монако» и провел на поле весь матч.

«Монако» набрал 29 очков и вышел на второе место в турнирной таблице лиги 1. «Тулуза» с 18 баллами располагается на 10-й строчке.