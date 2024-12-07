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«Монако» всухую обыграл «Тулузу» в лиге 1, Головин провел на поле все 90 минут

Алина Савинова
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7 декабря. «Монако» одержал победу над «Тулузой» в лиге 1 (2:0).
Фото AFP

«Монако» на своем поле победил «Тулузу» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 2:0.

За монегасков по голу во втором тайме забили Вильфрид Синго и Брель Эмболо.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на игру в стартовом составе «Монако» и провел на поле весь матч.

«Монако» набрал 29 очков и вышел на второе место в турнирной таблице лиги 1. «Тулуза» с 18 баллами располагается на 10-й строчке.

Франция. Лига 1. 14-й тур
07 дек, 19:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Тулуза

Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
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3
 Марсель 13 8 2 3 29-17 26
4
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
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 Лион 13 6 4 3 23-17 22
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 Ницца 13 5 5 3 24-16 20
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 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
8
 Осер 14 6 2 6 21-21 20
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
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 Тулуза 14 5 3 6 15-16 18
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 Страсбур 13 3 4 6 22-27 13
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 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
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