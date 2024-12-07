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Сегодня, 17:45

«Монако» — «Тулуза»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Монако» сыграет с «Тулузой» в чемпионате Франции 7 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Головин, игрок ФК «Монако».
Фото Global Look Press

«Монако» сыграет с «Тулузой» в 14-м туре лиги 1 в субботу, 7 декабря. Матч состоится на стадионе «Луи II» в Монако (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Монако» — «Тулуза» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 13-ти туров команда из Монако набрала 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Тулузский клуб с 18-ю баллами располагается на 10-й строчке чемпионата.

Франция. Лига 1. 14-й тур
07 дек, 19:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Тулуза

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Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
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«ПСЖ» установил антирекорд лиги 1 по ударам в створ за матч без голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Марсель 13 8 2 3 29-17 26
3
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
4
 Монако 13 8 2 3 22-12 26
5
 Лион 13 6 4 3 23-17 22
6
 Ницца 13 5 5 3 24-16 20
7
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
8
 Осер 14 6 2 6 21-21 20
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
10
 Тулуза 13 5 3 5 15-14 18
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 13 4 2 7 18-19 14
13
 Страсбур 13 3 4 6 22-27 13
14
 Анже 13 3 4 6 14-21 13
15
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
16
 Гавр 13 4 0 9 10-24 12
17
 Нант 13 2 5 6 15-20 11
18
 Монпелье 13 2 2 9 13-34 8
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34 тур
6.12 21:00
Лилль – Брест
 3 : 1
6.12 23:00
Осер – ПСЖ
 0 : 0
7.12 19:00
Монако – Тулуза
 - : -
7.12 21:00
Ницца – Гавр
 - : -
7.12 23:00
Анже – Лион
 - : -
8.12 17:00
Ланс – Монпелье
 - : -
8.12 19:00
Нант – Ренн
 - : -
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Страсбур – Реймс
 - : -
8.12 22:45
Сент-Этьен – Марсель
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 9
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 9 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
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