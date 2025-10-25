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25 октября 2025, 17:10

«Монако» — «Тулуза»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Монако» и «Тулуза» сыграют в чемпионате Франции 25 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Монако» и «Тулуза» встретятся в 9-м туре чемпионата Франции в субботу, 25 октября. Матч на стадионе «Луи II» в Монако начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 9-й тур.
25 октября 2025, 20:00. Луи II (Монако)
Монако
1:0
Тулуза

Ключевые события и результат игры «Монако» — «Тулуза» изучайте в матч-центре нашего сайта.

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«Монако» после восьми туров чемпионата Франции занимает седьмое место в турнирной таблице с 14 очками. «Тулуза» с 13 очками идет восьмой в чемпионате.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне провел 4 матча во всех турнирах и не отличался голевыми действиями.

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ФК Монако
ФК Тулуза
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4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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