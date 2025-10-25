«Монако» — «Тулуза»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
«Монако» и «Тулуза» сыграют в чемпионате Франции 25 октября
«Монако» и «Тулуза» встретятся в 9-м туре чемпионата Франции в субботу, 25 октября. Матч на стадионе «Луи II» в Монако начнется в 20.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Монако» — «Тулуза» изучайте в матч-центре нашего сайта.
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«Монако» после восьми туров чемпионата Франции занимает седьмое место в турнирной таблице с 14 очками. «Тулуза» с 13 очками идет восьмой в чемпионате.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне провел 4 матча во всех турнирах и не отличался голевыми действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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|О
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1
|ПСЖ
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|0-0
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2
|Ланс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Лилль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Тулуза
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|0
|0
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|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
|0
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|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -
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