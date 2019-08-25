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«Монако»: третье удаление в третьем матче чемпионата

17:24
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Защитник «Монако» Жемерсон заработал удаление в домашнем матче 3-го тура чемпионата Франции с «Нимом». На 55-й минуте бразилец получил вторую желтую карточку за фол на полузащитнике гостей Ромене Филиппото. Первое предупреждение Жемерсон получил 2 минутами ранее.

Удаление Жемерсона стало для «Монако» третьим в третьей игре лиги 1 подряд. В предыдущих турах красные карточки получали хавбек Сеск Фабрегас и защитник Рубен Агилар.

Монако — Ним

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